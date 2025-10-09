Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15:00 - 15:10 Uhr, parkte ein 64-Jähriger seinen silber-grauen PKW der Marke Mercedes in der Speyerer Straße auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam war dieser an der linken Seite beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den PKW vermutlich beim Fahren in oder aus der Parklücke daneben und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall auf dem Parkplatz des Wasgau oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell