Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 15:35 Uhr, fuhr eine 19-Jährige mit ihrem silber-grauen PKW der Marke Mercedes in der Wormser Landstraße von der St.-Guido-Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Ein entgegenkommender, unbekannter PKW kollidierte mit dem linken Außenspiegel des PKW der 19-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend unvermindert weiter.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
