POL-PDLU: Unbekannte stehlen Bronzetafel von Gedenkstein - Hinweise gesucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (02.10.2025) bis Montag (06.10.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Bronzetafel eines Gedenksteins an der L528 zwischen Böhl und Iggelheim. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.200EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

