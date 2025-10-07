PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen - Hinweise gesucht

Altrip (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (02.10.2025) bis Montag (06.10.2025) schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters ein und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeugen im Wert von ca. 10.000 EUR. Der Transporter stand in der Bezirksstraße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
