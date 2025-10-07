POL-PDLU: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen - Hinweise gesucht

Frankenthal (ots) - In dem Zeitraum vom 05.10.2025 von 12:00 Uhr bis zum 06.10.2025 um 06:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Frankenthal. Der Verkehrsunfallverursacher streifte aus unbekannter Ursache beim Vorbeifahren den in Längsaufstellung ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der ...

