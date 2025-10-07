POL-PDLU: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen - Hinweise gesucht
Altrip (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (02.10.2025) bis Montag (06.10.2025) schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters ein und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeugen im Wert von ca. 10.000 EUR. Der Transporter stand in der Bezirksstraße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
