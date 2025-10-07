Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

In dem Zeitraum vom 05.10.2025 von 12:00 Uhr bis zum 06.10.2025 um 06:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Frankenthal. Der Verkehrsunfallverursacher streifte aus unbekannter Ursache beim Vorbeifahren den in Längsaufstellung ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell