Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen und PKW-Fahrer gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 14:45 Uhr fuhr ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer in der Iggelheimer Straße. Beim Auffahren vom Fahrbahnrand auf den Radweg fuhr ein PKW derart aus einer Hofeinfahrt, dass der 60-Jährige stark bremsen musste und infolge dessen stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. Der unbekannte PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten PKW geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

