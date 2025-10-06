PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vier Räder vom Auto demontiert - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (04.10.25) auf Sonntag (05.10.25) wurden durch bislang unbekannte Täter alle vier Räder eines abgestellten Fahrzeuges auf dem Parkplatz der Rundsporthalle in der Raiffeisenstraße demontiert und mitgenommen. Die vier silbernen Alufelgen mit Sommerreifen waren auf einem Audi montiert. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Der Wert der Räder wird auf ca. 1.500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

