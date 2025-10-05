Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: "Ich bin nicht gefahren!"

Dannstadt-Schauernheim (ots)

"Ich bin nicht gefahren!" sagte ein 63-Jähriger aus Hochdorf-Assenheim, als eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt ihn auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dannstadt und Assenheim am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr UNTER seinem Elektro-Leichtkraftrad LIEGEND fand. Weil verschiedene ermittelte Umstände eher das Gegenteil vermuten ließen, wurde bei dem erheblich alkoholisierten Mann eine Blutprobe wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr angeordnet.

