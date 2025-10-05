Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss fünf Fahrzeuge in Dannstadt-Schauernheim beschädigt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Gegen 01:00 Uhr am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) befuhr ein 26-Jähriger aus Hochdorf-Assenheim mit - laut Zeugenaussagen - überhöhter Geschwindigkeit die Haardtstraße, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Pkw, der wiederum aufgrund der Wucht des Aufpralls vier weitere stehende Fahrzeuge aufeinanderschob. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf ca. 27.000EUR. Der Grund für die leichtfertige Fahrweise und den Fahrzeugkontrollverlust dürfte in der bei der Unfallaufnahme festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,35 Promille liegen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis angeregt. Nach dem zu erwartenden Entzug der Fahrerlaubnis droht ihm eine längere Fahrerlaubnissperre mit anschließender medizinisch-psychologischer Untersuchung (MPU) sowie eine empfindliche Geldstrafe.

