POL-PDLU: Einbruch in Einrichtung Vineyard Speyer

Einbruch in Einrichtung Vineyard Speyer

Speyer

Von Freitag auf Samstag, 03.10.2025 - 04.10.2025, zwischen 22 Uhr - 07:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Einrichtung der christlichen Gemeinde "Vineyard Speyer" in der Straße Zum Schlangenwühl in Speyer. Unbekannte Täter durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und diverses Mobiliar. Entwendet wurden lediglich Bargeld in dreistelliger Höhe. Es entstand zudem ein Sachschaden an mehreren Türen und Fenster in vierstelliger Höhe.

Wer nahe der Straße Zum Schlangenwühl oder Auestraße im Bereich Kaufland verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann Täter- oder sonstige sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Speyer telefonisch oder per E-Mail mitteilen: Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

