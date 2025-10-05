PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl in der Innenstadt

Frankenthal (ots)

Am 04.10.2025 kam es in der Innenstadt in Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Eine 31-jährige Frau aus Ludwigshafen entwendete ein Portemonnaie aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau. Die 66-Jährige bemerkte dies jedoch und machte auf sich aufmerksam. Die Tatverdächtige konnte durch Kollegen, welche sich aufgrund der Blaulichtmeile im Rahmen des Herbstspektakels auf dem Rathausplatz befanden, gestellt werden. Die 66-jährige Frau bekam ihr Portemonnaie vollständig zurück. Gegen die 31-jährige Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
PK'in Hutter
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

