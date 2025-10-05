PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Tageswohnungseinbruch

Heßheim (ots)

Am 04.10.2025 kam es zwischen 11:20 Uhr und 13:25 Uhr zu einem Einbruch in der Wormser Straße in Heßheim. Die unbekannten Täter verschafften sich, in Abwesenheit der Bewohner, über die Terassentür Zugang zum Objekt und entwendeten Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert von 300 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Denken Sie auch daran, die Zusatzsicherungen an Fenstern und Terassentüren zu schließen - falls vorhanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
PK'in Hutter
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:43

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Betäubungsmittel

    Frankenthal (ots) - Am 04.10.2025 verursachte ein 19-Jähriger Mann aus Worms gegen 11:18 Uhr, auf der L 523, 67227 Frankenthal unter Einfluss von Betäubungsmittel einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 19-Jährige fuhr einem verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Bei Aufnahme des Verkehrsunfalles erschien der Verursacher wieder an ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:26

    POL-PDLU: Mehrere Fahrzeuge mit illegalen technischen Veränderungen festgestellt

    Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich Speyer im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt, bei welchen technische Veränderungen durchgeführt wurden. Ein 47-Järhiger BMW-Fahrer hatte Tieferlegungsfedern sowie neue Felgen verbaut und diese bislang nicht gutachterlich abnehmen lassen. Ein 19-Jähriger BMW-Fahrer ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 08:02

    POL-PDLU: Unfall mit Personen - und hohem Sachschaden

    Speyer (ots) - Am 03.10.2025 kam es gegen 14:36 Uhr zu einem schwereren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hanhofen. Ein nicht angeleinter Hund lief auf die Fahrbahn was dazu führte, dass eine dort fahrende 41-jährige Fahrerin eines VW Polos eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Die dahinterfahrende 51 jährige Fahrerin eines VW Passats konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Auffahrunfall. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren