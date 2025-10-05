Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Tageswohnungseinbruch

Heßheim (ots)

Am 04.10.2025 kam es zwischen 11:20 Uhr und 13:25 Uhr zu einem Einbruch in der Wormser Straße in Heßheim. Die unbekannten Täter verschafften sich, in Abwesenheit der Bewohner, über die Terassentür Zugang zum Objekt und entwendeten Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert von 300 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Denken Sie auch daran, die Zusatzsicherungen an Fenstern und Terassentüren zu schließen - falls vorhanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell