Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fahrzeuge mit illegalen technischen Veränderungen festgestellt

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich Speyer im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt, bei welchen technische Veränderungen durchgeführt wurden. Ein 47-Järhiger BMW-Fahrer hatte Tieferlegungsfedern sowie neue Felgen verbaut und diese bislang nicht gutachterlich abnehmen lassen. Ein 19-Jähriger BMW-Fahrer konnte ebenfalls kein Gutachten für Veränderungen an seinem Fahrzeug vorweisen. Ein weiterer 19-Jähriger hatte dagegen an seinem BMW ein Gewindefahrwerk verbaut, welches nicht den Vorgaben entsprach. Hierdurch war bei den Verkehrsteilnehmern jeweils die Betriebserlaubnis erloschen und es werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen erfasst.

Ein Kraftfahrzeug darf nur dann am Straßenverkehr teilnehmen, wenn es eine gültige Betriebserlaubnis besitzt. Erlischt diese, beispielsweise durch unerlaubte technische Veränderungen oder nicht genehmigte Umbauten, kann die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass sicherheitsrelevante Systeme wie Bremsen, Beleuchtung oder Lenkung nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Dadurch steigt das Risiko von Unfällen erheblich - für den Fahrer selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer. Zudem fehlen oft wichtige Prüfungen durch Fachstellen, die sicherstellen, dass das Fahrzeug den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Ein Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis stellt somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

