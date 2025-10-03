PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer rammt Jugendliche auf Inlinern und flüchtet

Limburgerhof (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025 um 17:00 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen der Weinbietstraße und der Hardenburgstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige auf Inlineskates leicht verletzt wurde. Ein Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike die geschotterte Verbindung und stieß in der Kurve mit der Inlineskaterin zusammen. Diese stürzte hierdurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verletzte beschrieb den Radfahrer als männlich, ca. 70-75 Jahre alt, ca. 180cm groß mit breiter Statur, grauen Haaren mit kreisrundem Haarausfall am Hinterkopf. Bekleidet sei der Mann mit einer blauen Winterjacke und einem Schal, den er über die Nasenspitze gezogen hatte, gewesen.

Die 14-Jährige beanzeigte den Vorfall im Beisein ihrer Mutter im Nachgang bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt einleitete.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 10:18

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

    Speyer (ots) - Von Mittwoch (01.10.2025, 10:00 Uhr) auf Donnerstag (02.10.2025, 09:00 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung in Speyer in der Straße "Zum Riegel". Hier wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein geparkter PKW rundherum zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen (06232 137-0 oder ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:21

    POL-PDLU: Speyer - Berauscht PKW gefahren

    Speyer (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen 23-jährigen PKW-Fahrer. Die eingesetzten Beamten bemerkten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug und stellten bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht und dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:36

    POL-PDLU: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Hinweise gesucht

    Altrip (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (30.09.2025) bis Donnerstagmorgen (02.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten im Bereich der Fähre auf. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren