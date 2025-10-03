Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer rammt Jugendliche auf Inlinern und flüchtet

Limburgerhof (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025 um 17:00 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen der Weinbietstraße und der Hardenburgstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige auf Inlineskates leicht verletzt wurde. Ein Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike die geschotterte Verbindung und stieß in der Kurve mit der Inlineskaterin zusammen. Diese stürzte hierdurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verletzte beschrieb den Radfahrer als männlich, ca. 70-75 Jahre alt, ca. 180cm groß mit breiter Statur, grauen Haaren mit kreisrundem Haarausfall am Hinterkopf. Bekleidet sei der Mann mit einer blauen Winterjacke und einem Schal, den er über die Nasenspitze gezogen hatte, gewesen.

Die 14-Jährige beanzeigte den Vorfall im Beisein ihrer Mutter im Nachgang bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt einleitete.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

