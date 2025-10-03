Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Speyer (ots)

Von Mittwoch (01.10.2025, 10:00 Uhr) auf Donnerstag (02.10.2025, 09:00 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung in Speyer in der Straße "Zum Riegel". Hier wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein geparkter PKW rundherum zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen (06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de).

