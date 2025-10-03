PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Speyer (ots)

Von Mittwoch (01.10.2025, 10:00 Uhr) auf Donnerstag (02.10.2025, 09:00 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung in Speyer in der Straße "Zum Riegel". Hier wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein geparkter PKW rundherum zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen (06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:21

    POL-PDLU: Speyer - Berauscht PKW gefahren

    Speyer (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen 23-jährigen PKW-Fahrer. Die eingesetzten Beamten bemerkten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug und stellten bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht und dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:36

    POL-PDLU: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Hinweise gesucht

    Altrip (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (30.09.2025) bis Donnerstagmorgen (02.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten im Bereich der Fähre auf. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:35

    POL-PDLU: Ohne Führerschein und Schlangenlinien gefahren

    Limburgerhof (ots) - Am Mittwochabend (01.10.2025) gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein auffällig fahrendes Auto zwischen Limburgerhof und Neuhofen gemeldet. Das Auto stellte die Polizei schließlich in Neuhofen auf einem Parkplatz fest. Die vermeintliche Fahrerin saß nicht mehr im Auto. Durch die Angaben der Zeugin konnte die spätere Tatverdächtige an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Im Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren