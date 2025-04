POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW Golf Fahrer mit seinem 17-jährigen Beifahrer die Obere Rödt in westliche Richtung. Gleichzeitig befuhr ein 26-jähriger Taxifahrer mit zwei Senioren den Kranichweg in Richtung Obere Rödt, um diese zu queren. An der Kreuzung missachtete der 19-jährige Golf Fahrer die Vorfahrt, wodurch die ...

mehr