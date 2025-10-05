PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Betäubungsmittel

Frankenthal (ots)

Am 04.10.2025 verursachte ein 19-Jähriger Mann aus Worms gegen 11:18 Uhr, auf der L 523, 67227 Frankenthal unter Einfluss von Betäubungsmittel einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 19-Jährige fuhr einem verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Bei Aufnahme des Verkehrsunfalles erschien der Verursacher wieder an der Unfallstelle. Bei ihm wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der PKW des 19-Jährigen ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Dem Verursacher wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, bei Konsum berauschender Mittel das Fahrzeug stehen zu lassen. Sie gefährden nicht nur sich sondern auch andere.

Des Weiteren stellt eine Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt da. Sollten sie keine Schadensregulierung betreiben können melden sie den Unfall der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
PK'in Hutter
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

