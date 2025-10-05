Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Tageswohnungseinbruch

Frankenthal (ots)

Am 04.10.2025 kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch im Weinbietring in Frankenthal. Die unbekannten Täter versuchten sich an Fenstern und Terassentür Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die unbekannten Täter konnten über die Videoüberwachung des Wohnanwesens wahrgenommen werden und durch die Hauseigentümer verjagt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Denken Sie auch daran, die Zusatzsicherungen an Fenstern und Terassentüren zu schließen - falls vorhanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

