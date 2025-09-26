PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025, kam es zwischen 01:00 Uhr und 04:09 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Bötzinger Straße in Gottenheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über die Seiteneingangstüre gewaltsam Zutritt zu der am Ortsrand liegenden Bäckereifiliale und entwendete einen Tresor.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren