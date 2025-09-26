Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025, kam es zwischen 01:00 Uhr und 04:09 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Bötzinger Straße in Gottenheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über die Seiteneingangstüre gewaltsam Zutritt zu der am Ortsrand liegenden Bäckereifiliale und entwendete einen Tresor.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können.

