POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz - Pizza im Ofen vergessen - Cannabispflanzen beschlagnahmt

Am Donnerstag, 25.09.2025, kurz vor 21.00 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Schloßstraße gerufen, da in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder aktiv sei und Brandgeruch wahrnehmbar wäre. Ursächlich für den aktiven Rauchmelder und dem Brandgeruch war eine im Backofen vergessene und mittlerweile verbrannte Pizza. Der Bewohner sei eingeschlafen. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Als Zufallsfund konnten in der betreffenden Wohnung sechs Cannabispflanzen festgestellt werden, welche von der Polizei beschlagnahmt wurden. Gegen den Bewohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

