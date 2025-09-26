Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zündschlüssel stecken gelassen - Auto entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, in der kurzen Zeit zwischen 12.00 Uhr bis 12.05 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Renault Kangoo, in welchem der Schlüssel im Zündschloss steckte. Der 34-jährige Fahrer des Renault parkte vor der Feuerwehr in Haltingen, lud etwas aus dem Pkw aus und brachte es in ein Gebäude. Der Renault war unverschlossen, der Kofferraum geöffnet und der Zündschlüssel steckte. Die kurze Abwesenheit nutzte ein Unbekannter aus, schloss den Kofferraum, setzte sich in den Renault und fuhr in Richtung "Alte Schule" davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 09.30 Uhr, konnte der Renault Kangoo sichergestellt werden. Ein Geschädigter teilte der Polizei mit, dass er in Rheinfelden in der Großmattstraße einen Unbekannten gestört habe, der sein Fahrrad entwenden wollte. Der Unbekannte sei in Richtung eines großen Lebensmittelmarktes davongerannt. Der Unbekannte habe aber seinen Pkw, einen Renault Kangoo, an einer Autowaschanlage stehen gelassen. Bei einer Überprüfung des Renault stellte sich heraus, dass es sich um den einen Tag zuvor in Weil am Rhein entwendeten Renault Kangoo handelte.

