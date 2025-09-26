Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit Schulbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 26.09.2025, gegen 7.20 Uhr kam es in Emmendingen im Bereich des Kreisverkehrs der Hochburger Strasse/Weinstockstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem vollbesetzten Schulbus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) dringend Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

