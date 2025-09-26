PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit Schulbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 26.09.2025, gegen 7.20 Uhr kam es in Emmendingen im Bereich des Kreisverkehrs der Hochburger Strasse/Weinstockstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem vollbesetzten Schulbus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) dringend Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

