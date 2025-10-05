POL-PDLU: Unter Cannabis-Einfluss am Straßenverkehr teilgenommen
Altrip (ots)
Während des Betriebes einer Kontrollstelle in der Ludwigstraße wurde Freitagnacht gegen Mitternacht ein 25-jähriger Altriper mit seinem Pkw kontrolliert und drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Nachdem ein Drogenschnelltest positiv verlief wurde eine Blutprobe angeordnet. Dem jungen Mann drohen als Ersttäter "nur" 500EUR Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.
