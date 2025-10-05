POL-PDLU: Unter Cannabis-Einfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Frankenthal (ots) - Am 04.10.2025 kam es in der Innenstadt in Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Eine 31-jährige Frau aus Ludwigshafen entwendete ein Portemonnaie aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau. Die 66-Jährige bemerkte dies jedoch und machte auf sich aufmerksam. Die Tatverdächtige konnte durch Kollegen, welche sich aufgrund der Blaulichtmeile im Rahmen des Herbstspektakels auf dem Rathausplatz befanden, ...

mehr