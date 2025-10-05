POL-PDLU: Feueralarm durch angebranntes Essen in Neuhofen

Schifferstadt (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft machte sich die unverschlossene Haustür eines 68-Jährigen aus der Bahnhofstraße zu Nutze, und stahl so am Freitagmittag (03.10.2025) Schmuck aus dem Schlafzimmer des Geschädigten, während dieser im hinteren Bereich seines Anwesens arbeitete. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail ...

mehr