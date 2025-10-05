POL-PDLU: Feueralarm durch angebranntes Essen in Neuhofen
Neuhofen (ots)
Am Freitagmittag, dem 03.10.2025, kam es zu einem Feueralarm im Seniorenheim in der Speyerer Straße. Die Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass lediglich angebranntes Essen zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, die wiederum die Brandmeldeanlage aktiviert hat. Verletzt wurde niemand.
