POL-PDLU: Feueralarm durch angebranntes Essen in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Freitagmittag, dem 03.10.2025, kam es zu einem Feueralarm im Seniorenheim in der Speyerer Straße. Die Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass lediglich angebranntes Essen zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, die wiederum die Brandmeldeanlage aktiviert hat. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

