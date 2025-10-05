POL-PDLU: Unverschlossene Haustür ausgenutzt

Schifferstadt (ots) - Am späten Freitagnachmittag (03.10.2025) kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen E-Scooter-Fahrer in der Selligstraße. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt sodann untersagt, da er erst zwölf Jahre alt war: E-Scooter dürfen erst ab einem Alter von 14 Jahren im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Der E-Scooter wurde später vom Vater des Jungen bei der ...

mehr