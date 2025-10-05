PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pkw-Insassinnen in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Sonntagmorgen (05.10.2025) gegen 05:40 Uhr kam es in Neuhofen in der Ludwigshafener Str. zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten jungen Frauen: Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die 33-jährige Pkw-Fahrerin mit den rechten Rädern gegen den Bordstein, verlor so die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Die zwei Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, über die Schwere ihrer Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

