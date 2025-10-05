POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt

Polizeidirektion Ludwigshafen

Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt

Gleich zweimal kam es zum Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03.10.2025) stahl eine unbekannte Täterschaft die Front-Spoiler-Lippe eines AMG-Mercedes in der Hillensheimer Straße, in der vergangenen Nacht, von Samstag auf Sonntag (04./05.10.2025), wurden an einem Audi Q2 alle vier Räder entwendet. Um dieses Fahrzeug aufzubocken schraubte die Täterschaft kurzerhand von zwei daneben geparkten Pkw jeweils ein Rad ab und unterlegte damit den Audi. Durch dieses unfachmännische Vorgehen dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand an allen drei Fahrzeugen noch nicht zu beziffernde Schäden entstanden sein, zusätzlich zu dem entwendeten Radsatz des Audi. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Diese nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

