Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Gleich zweimal kam es zum Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03.10.2025) stahl eine unbekannte Täterschaft die Front-Spoiler-Lippe eines AMG-Mercedes in der Hillensheimer Straße, in der vergangenen Nacht, von Samstag auf Sonntag (04./05.10.2025), wurden an einem Audi Q2 alle vier Räder entwendet. Um dieses Fahrzeug aufzubocken schraubte die Täterschaft kurzerhand von zwei daneben geparkten Pkw jeweils ein Rad ab und unterlegte damit den Audi. Durch dieses unfachmännische Vorgehen dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand an allen drei Fahrzeugen noch nicht zu beziffernde Schäden entstanden sein, zusätzlich zu dem entwendeten Radsatz des Audi. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Diese nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDLU: "Ich bin nicht gefahren!"

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - "Ich bin nicht gefahren!" sagte ein 63-Jähriger aus Hochdorf-Assenheim, als eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt ihn auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dannstadt und Assenheim am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr UNTER seinem Elektro-Leichtkraftrad LIEGEND fand. Weil verschiedene ermittelte Umstände eher das Gegenteil vermuten ließen, wurde bei dem erheblich alkoholisierten ...

    POL-PDLU: Feueralarm durch angebranntes Essen in Neuhofen

    Neuhofen (ots) - Am Freitagmittag, dem 03.10.2025, kam es zu einem Feueralarm im Seniorenheim in der Speyerer Straße. Die Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass lediglich angebranntes Essen zu einer Rauchentwicklung geführt hatte, die wiederum die Brandmeldeanlage aktiviert hat. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 / 495-4209 ...

    POL-PDLU: Unverschlossene Haustür ausgenutzt

    Schifferstadt (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft machte sich die unverschlossene Haustür eines 68-Jährigen aus der Bahnhofstraße zu Nutze, und stahl so am Freitagmittag (03.10.2025) Schmuck aus dem Schlafzimmer des Geschädigten, während dieser im hinteren Bereich seines Anwesens arbeitete. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail ...

