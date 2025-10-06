PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeuge gesucht

Waldsee (ots)

Am Dienstag, den 30.09.2025, soll der Fahrer eines weißen PKW Kombi eine Frau von der L533, zwischen Waldsee und Schifferstadt, nach Schifferstadt gefahren haben. Der Fahrer soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein und aus Waldsee kommen. Er soll groß und schlank gewesen sein. Weiterhin hatte er kurz rasierte Haare. Die Frau sprach den Mann auf dem Feldweg zwischen Waldsee und Schifferstadt in der Nähe des Kürbisverlaufs an und bat ihm um Hilfe. Anschließend fuhr er sie auf nach Hause. Die Polizei Schifferstadt sucht diesen helfenden Fahrer und bittet darum, dass er sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

