POL-PDLU: Unbekannte entwenden E-Bike - Hinweise gesucht
Limburgerhof (ots)
Im Zeitraum von Freitag (03.10.2025), 17:00 Uhr bis Sonntagvormittag (05.10.2025), 11:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein abgeschlossenes E-Bike am Bahnhof in Limburgerhof. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
