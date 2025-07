POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung für Dienstag, den 08.07.2025

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Gefährliche Körperverletzung Am Abend des 05.07.2025 um 22:25 Uhr kam es in Leer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer. Im Rahmen dessen schlägt ein 53-Jähriger einen 59-jährigen Mann in den Bauch sowie mit einem Knüppel am Handgelenk, woraufhin der 59-Jährige ...

