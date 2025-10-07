Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Frankenthal (ots)

Am Montagnachmittag, den 06.10.2025 im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Hauswand sowie ein Stromverteiler im Bereich der Friedrich-Schanzlin-Straße und der Schraderstraße in Frankenthal mit grauer Farbe beschmiert. Bereits eine Woche zuvor kam es zu einem ähnlichen Fall. Inwiefern ein Zusammenhang besteht bedarf weiterer Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 400 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

