Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - eine Person leicht verletzt

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, gegen 11:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraßen 243 und 243A in 31167 Bockenem zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 64-jähriger Fahrer eines Toyota, von der B 243A nach links in Richtung Bornum am Harz auf die B 243 einzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine bevorrechtigte 49-jährige Fahrerin eines Volkswagen, die aus Richtung Bornum am Harz kommend auf der B 243 unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein 35-jähriger Beifahrer der Volkswagen-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Neben einer Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth waren zwei Abschleppdienste im Einsatz.

Gegen den 64-jährigen Fahrzeugführer aus Thüringen wurden straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Während der polizeilichen Unfallaufnahme und den Arbeiten der Abschleppdienste kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen, die weniger als eine Stunde anhielten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell