Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duingen- Sachbeschädigung an Oberschule

Hildesheim (ots)

DUINGEN (cmü). Am 05.10.2025 gegen 12:15 Uhr stellte eine Zeugin mehrere beschädigte Scheiben an der Oberschule in Duingen fest. Betroffen waren mehrere Fenster und auch Türen. Ein Verantwortlicher der Schule wurde hinzugezogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein oder mehrere Täter die Scheiben zwischen dem 02.10.2025 15:00 Uhr und 05.10.2025 12:00 Uhr beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 3000EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen die die Tat beobachtet haben, oder Hinweise zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell