Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Lebensmitteln im Aldi-Markt in Elze - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

Elze (schi) - Am Donnerstag, den 02.10.2025, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Diebstahl von Lebensmitteln im Aldi-Markt an der Sehlder Straße in 31008 Elze.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Täterinnen den Markt und verstauten diverse Lebensmittel in einem mitgeführten Kinderwagen. Als sie den Kassenbereich passierten, wurden sie von Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchteten beide zunächst fußläufig aus dem Geschäft und ließen den Kinderwagen mit der entwendeten Ware auf dem Parkplatz zurück.

Vor dem Markt wartete offenbar ein weiterer Täter in einem roten Citroën Berlingo, in den die beiden Frauen schließlich einstiegen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell