PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit Folgeunfall am Stauende

Hildesheim (ots)

Seesen (hos) Am 04.10.2025 kommt es gegen 13:45 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall am Baustellenbeginn bei km 216 zwischen der AS Seesen und der Rastanlage Harz in der Gemarkung Seesen.

Durch die Baustelle mit Einziehung des 2. Überholfahrstreifens entsteht an der Unfallörtlichkeit ein Rückstau.

Die 32-jährige Unfallverursacherin aus dem Lahn-Dill-Kreis fährt mit ihrem VW auf einen vor ihr verkehrsbedingt bremsenden PKW der Marke Ford, mit einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus der Region Hannover, auf. Hierdurch wird ein weiterer PKW der Marke Seat, mit einem 24-jährigen Fahrzeugführer aus Schwerin, beschädigt. Ein 66-jähriger Uelzener kann mit seinem Ford nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf die bereits verunfallten PKW auf.

Hierbei werden insgesamt 9 Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. Die Feuerwehr Seesen, sowie der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist für die Unfallaufnahme, sowie anschließende Reinigungsarbeiten bis 18:30 Uhr voll gesperrt. Eine Ableitung an der AS Seesen wurde eingerichtet.

Gegen 17:35 Uhr kommt es am Stauende bei km 223,5 zwischen der AS Echte und der AS Seesen zu einem Folgeunfall.

Ein 24-jähriger Hamburger fährt mit seinem PKW der Marke Skoda scheinbar ungebremst auf das Stauende auf und prallt mit zwei weiteren PKW (Daimler und Toyota) sowie einem Wohnmobil zusammen.

Der Unfallverursacher wird schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 74-jährige Fahrerin des Daimler, sowie die 64-jährige Fahrerin des Toyota werden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 78-jährige Fahrer des Wohnmobils bleibt unverletzt. Die Feuerwehr Seesen, sowie der Rettungsdienst sind vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist für die Unfallaufnahme, sowie anschließende Reinigungsarbeiten bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Eine Ableitung an der AS Rhüden wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 22:13

    POL-HI: Pkw mit falschen Kennzeichen gerät auf der BAB 7 in Brand.

    Hildesheim (ots) - Sehnde (stä) Bereits am Freitagabend des 03.10.2025 gegen 18:45 Uhr geriet auf der BAB 7 Gemarkung Sehnde in Fahrtrichtung Kassel ein Pkw in Brand. Ein 19-jähriger Stuttgarter befuhr zusammen mit drei weiteren jugendlichen Fahrzeuginsassen in einer Mercedes-Benz C-Klasse die BAB 7. Während der Fahrt fing der Motor des Mercedes plötzlich an zu ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:54

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht

    Hildesheim (ots) - Algermissen -(jb) In der Kolpingstraße in Algermissen kam es in der Zeit vom 02.10.25, 12:00 Uhr bis 04.10.25, 10:30 Uhr zu einer Beschädigung eines Gartenzauns. Vermutlich hat dort in der genannten Zeit ein Fahrzeugführer sein Fahrzeug gewendet und ist hierbei gg. Zaunelemente gefahren, die beschädigt wurden. Vermutlich stieg der Fahrer danach aus und versuchte die Zaunelemente wieder aufzurichten. Hiernach verließ er unerkannt die Unfallstelle. Es ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:15

    POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 in Bockenem

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am Nachmittag des 04. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab etwa 16:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 243 in Höhe des ARAL-Autohofs in 31167 Bockenem durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb von einer Stunde wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren