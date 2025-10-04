Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit Folgeunfall am Stauende

Hildesheim (ots)

Seesen (hos) Am 04.10.2025 kommt es gegen 13:45 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall am Baustellenbeginn bei km 216 zwischen der AS Seesen und der Rastanlage Harz in der Gemarkung Seesen.

Durch die Baustelle mit Einziehung des 2. Überholfahrstreifens entsteht an der Unfallörtlichkeit ein Rückstau.

Die 32-jährige Unfallverursacherin aus dem Lahn-Dill-Kreis fährt mit ihrem VW auf einen vor ihr verkehrsbedingt bremsenden PKW der Marke Ford, mit einem 25-jährigen Fahrzeugführer aus der Region Hannover, auf. Hierdurch wird ein weiterer PKW der Marke Seat, mit einem 24-jährigen Fahrzeugführer aus Schwerin, beschädigt. Ein 66-jähriger Uelzener kann mit seinem Ford nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf die bereits verunfallten PKW auf.

Hierbei werden insgesamt 9 Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. Die Feuerwehr Seesen, sowie der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist für die Unfallaufnahme, sowie anschließende Reinigungsarbeiten bis 18:30 Uhr voll gesperrt. Eine Ableitung an der AS Seesen wurde eingerichtet.

Gegen 17:35 Uhr kommt es am Stauende bei km 223,5 zwischen der AS Echte und der AS Seesen zu einem Folgeunfall.

Ein 24-jähriger Hamburger fährt mit seinem PKW der Marke Skoda scheinbar ungebremst auf das Stauende auf und prallt mit zwei weiteren PKW (Daimler und Toyota) sowie einem Wohnmobil zusammen.

Der Unfallverursacher wird schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 74-jährige Fahrerin des Daimler, sowie die 64-jährige Fahrerin des Toyota werden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 78-jährige Fahrer des Wohnmobils bleibt unverletzt. Die Feuerwehr Seesen, sowie der Rettungsdienst sind vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist für die Unfallaufnahme, sowie anschließende Reinigungsarbeiten bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Eine Ableitung an der AS Rhüden wurde eingerichtet.

