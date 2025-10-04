Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am Nachmittag des 04. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab etwa 16:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 243 in Höhe des ARAL-Autohofs in 31167 Bockenem durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von einer Stunde wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 88 km/h bei erlaubten 70 km/h. Darüber hinaus wurden Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell