Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze stoppt Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherung in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Elze (fre) - Am Freitag, 03.10.2025, gegen 10:40 Uhr, beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Elze im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen Pkw in der Bethelner Landstraße in Gronau (Leine) anzuhalten. Der Fahrer entzog sich jedoch augenscheinlich der Kontrolle, wodurch der Sichtkontakt verloren ging.

Kurz darauf stellten die Beamten das Fahrzeug in einer Nebenstraße im Industriegebiet abgestellt fest und ermittelten den verantwortlichen 29-jährigen Fahrzeugführer, den sie ebenfalls im Nahbereich antreffen konnten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pkw nicht versichert war und der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

