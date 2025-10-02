PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 02.10.2025, gegen 09:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Straße Am Weghause in 31195 Lamspringe.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 58-Jährigen Seesener eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher knapp 1,83 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Seesener in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun gem. § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) strafrechtlich ermittelt. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

