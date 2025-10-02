Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 02.10.2025, gegen 09:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Straße Am Weghause in 31195 Lamspringe.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 58-Jährigen Seesener eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher knapp 1,83 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Seesener in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun gem. § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) strafrechtlich ermittelt. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell