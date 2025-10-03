PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum/B494 - (jb) Am 02.10.25 gg. 10.00 Uhr wurde der Polizei Sarstedt eine beschädigte Ampel an der Kreuzung B494/ Ecke Morgenstern gemeldet. Durch die aufnehmenden Beamten wurde festgestellt, dass die Bedarfsampel für Rechtsabbieger an der B494 kommend aus Richtung Hildesheim in Fahrtrichtung Clauen abgerissen ist. Anhand der Schäden wird vermutet, dass ein Lkw die B494 aus Richtung Hildesheim die Rechtsabbiegerspur in Richtung Borsum nutzte und hierbei mit der Ampel kollidierte. Eine konkrete Unfallzeit ist nicht bekannt. Da aber die komplette Ampelanlage durch den Unfall ausfiel, ist zu vermuten, dass dieser kurz vor der Meldezeit passierte. Von daher sollte es zu der Unfallflucht auch Personen geben, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, die gerne unter 05066/9850 von der Polizei Sarstedt entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 03:57

    POL-HI: Coppengrave- Brand in Werkstatt

    Hildesheim (ots) - COPPENGRAVE (cmü). Am 02.10.2025 gegen 19:00 Uhr bekam die Feuerwehr Kenntnis von einem Brand in einem Werkstattgebäude in der Straße Pfingstanger. In einem Raum des Gebäudes war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Eigentümer der Werkstatt handelte sofort und unternahm Löschversuche, diese dämmten das Feuer zwar ein, löschten es aber nicht. Die Freiwilligen Feuerwehren ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 19:00

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (lud) Am 02.10.2025, gegen 09:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Straße Am Weghause in 31195 Lamspringe. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 58-Jährigen Seesener eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher knapp 1,83 Promille ergab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren