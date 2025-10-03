Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum/B494 - (jb) Am 02.10.25 gg. 10.00 Uhr wurde der Polizei Sarstedt eine beschädigte Ampel an der Kreuzung B494/ Ecke Morgenstern gemeldet. Durch die aufnehmenden Beamten wurde festgestellt, dass die Bedarfsampel für Rechtsabbieger an der B494 kommend aus Richtung Hildesheim in Fahrtrichtung Clauen abgerissen ist. Anhand der Schäden wird vermutet, dass ein Lkw die B494 aus Richtung Hildesheim die Rechtsabbiegerspur in Richtung Borsum nutzte und hierbei mit der Ampel kollidierte. Eine konkrete Unfallzeit ist nicht bekannt. Da aber die komplette Ampelanlage durch den Unfall ausfiel, ist zu vermuten, dass dieser kurz vor der Meldezeit passierte. Von daher sollte es zu der Unfallflucht auch Personen geben, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, die gerne unter 05066/9850 von der Polizei Sarstedt entgegengenommen werden.

