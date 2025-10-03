Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Coppengrave- Brand in Werkstatt

Hildesheim (ots)

COPPENGRAVE (cmü). Am 02.10.2025 gegen 19:00 Uhr bekam die Feuerwehr Kenntnis von einem Brand in einem Werkstattgebäude in der Straße Pfingstanger. In einem Raum des Gebäudes war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Eigentümer der Werkstatt handelte sofort und unternahm Löschversuche, diese dämmten das Feuer zwar ein, löschten es aber nicht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Coppengrave, Duingen und Marienhagen erschienen mit starken Kräften am Brandort. Diese löschten das Feuer und verhinderten so eine Ausbreitung des Brandes. Der Eigentümer verletzte sich bei den Löschversuchen leicht. Der entstandene Sachschaden wurde durch die eingesetzten Beamte auf ca. 20000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

