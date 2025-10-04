Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Hockeln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / HOCKELN (lud)

In dem Tatzeitraum vom 29.09.2025, 17:00 Uhr, bis zum 04.10.2025, 09:30 Uhr, kam es in der Schuhstraße in Höhe der Hausnummer 3 in 31162 Bad Salzdetfurth OT Hockeln zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter das auf einem Hof abgestellte Kleinkraftrad der Marke Kymco, an welchem ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell