Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw mit falschen Kennzeichen gerät auf der BAB 7 in Brand.

Hildesheim (ots)

Sehnde (stä)

Bereits am Freitagabend des 03.10.2025 gegen 18:45 Uhr geriet auf der BAB 7 Gemarkung Sehnde in Fahrtrichtung Kassel ein Pkw in Brand.

Ein 19-jähriger Stuttgarter befuhr zusammen mit drei weiteren jugendlichen Fahrzeuginsassen in einer Mercedes-Benz C-Klasse die BAB 7. Während der Fahrt fing der Motor des Mercedes plötzlich an zu qualmen. Wenige Sekunden später gerieten Motorraum und Unterboden in Brand. Der Fahrzeugführer schaffte es den bereits brennenden Pkw auf den Standstreifen zu lenken. Die insgesamt vier Insassen konnten sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien und sich in Sicherheit bringen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden beide Fahrtrichtungen der BAB 7 kurzzeitig durch die Autobahnpolizei Hildesheim gesperrt. Zeitgleich begannen die bereits eingetroffene Freiwilligen Feuerwehren aus Ingeln-Oesselse und Laatzen mit der Brandbekämpfung. Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand in wenigen Minuten gelöscht werden. Kurz darauf wurde die Vollsperrung aufgehoben. Lediglich ein Fahrstreifen der Südfahrbahn musste wegen einer Ölspur die Nacht über gesperrt bleiben.

Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die anderen drei Insassen blieben unverletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim fest, dass die angebrachten Kennzeichen gar nicht zu der Mercedes C-Klasse gehören, sondern zu einem bereits abgemeldeten Audi. Die C-Klasse selbst war gar nicht zugelassen und verfügte nicht über einen gesetzlichen Versicherungsschutz.

Die Ermittlungen zur Herkunft der C-Klasse, der falschen Kennzeichen und den Umständen des Fahrzeugbrandes dauern noch an. Der 19-jährige Fahrzeugführer wird sich u. A. wegen Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell