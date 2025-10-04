PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen -(jb) In der Kolpingstraße in Algermissen kam es in der Zeit vom 02.10.25, 12:00 Uhr bis 04.10.25, 10:30 Uhr zu einer Beschädigung eines Gartenzauns. Vermutlich hat dort in der genannten Zeit ein Fahrzeugführer sein Fahrzeug gewendet und ist hierbei gg. Zaunelemente gefahren, die beschädigt wurden. Vermutlich stieg der Fahrer danach aus und versuchte die Zaunelemente wieder aufzurichten. Hiernach verließ er unerkannt die Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

