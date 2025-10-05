PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

HOLLE/Grasdorf (hep):

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Straße Im Kampe in Holle, OT Grasdorf, am 04.10.2025, gegen 20:35 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus der Geschädigten. Die bereits schlafende Bewohnerin wurde durch laute Geräusche im Haus auf die Einbrecher aufmerksam. Diese verließen daraufhin fluchtartig das Haus und konnten unerkannt entkommen. Entwendet wurde der Geschädigten nichts. An einem Fenster und weiteren Zugangstüren im Haus entstanden Sachschäden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

