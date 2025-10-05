PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei berauschte Fahrzeugführer gestoppt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Schellerten (hep):

Am 04.10.2025, gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth einen Pkw in der Straße Wietföhr. Bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet ergab sich im Rahmen der Kontrolle schnell der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von THC das Fahrzeug geführt hat. Dies bestätigte auch ein entsprechender Vortest. Der Betroffene wurde daher der Polizeiinspektion Hildesheim zugeführt, wo dieser sich einer Blutprobe unterziehen musste. Gegen 17:40 Uhr kontrollierten sie nach einem Zeugenhinweis einen weiteren Pkw auf der B1 im Bereich Schellerten, OT Garbolzum. Im Rahmen der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin aus Hildesheim unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,39 Promille. Die Betroffene wurde der Polizeiinspektion Hildesheim zugeführt, wo sie sich einer Blutprobe unterziehen musste. Der Führerschein wurde sichergestellt. In beiden Fällen wurden Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer gemäß § 316 StGB eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

