POL-PDMT: Bad Marienberg - Bismarckstraße - Verkehrsunfall mit Flucht, Außenspiegel beschädigt

Am 07.02.2025 zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen PKW, VW Passat, durch Unbekannt beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch einen anderen PKW, bzw. dessen rechten Außenspiegel, beim Vorbeifahren verursacht. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

