POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Hamm: Polizei sucht Zeugen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In den frühen Morgenstunden des Samstags (24. Mai) kam es in der Ahlener Straße in Hamm zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 30-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Es bestand Lebensgefahr, der Zustand ist inzwischen stabil.

Zeugen hatten zuvor gegen 4.30 Uhr einen Streit in der Ahlener Straße beobachtet. Aus einer Personengruppe heraus wurde der 30-Jährige mit einem Messer angegriffen. Nach der Tat flüchteten etwa sechs bis sieben Personen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Dortmund übernommen und dauern derzeit an.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Telefonnummer 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter: Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Carsten Dombert unter 0231/92626102.

