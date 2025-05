POL-DO: Die Polizei Wuppertal sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0470 "Präsenzkonzept Fokus" - Das bedeutet unter anderem zahlreiche Kontrollen in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte präsent. Aufgrund aktueller Beschwerde- und Hinweislagen wurden am Freitag (16.05.) Schwerpunkte auf den Bereich Brückstraße/"Rewe-Basecamp", Gerichtsplatz ...

mehr