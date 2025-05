Polizei Dortmund

POL-DO: Mann unter Drogeneinfluss verursacht Unfall und schlägt um sich

Dortmund (ots)

Am Freitag Nachmittag (23. Mai 2025, 14:37 Uhr) kam es auf der Borsigstraße in der Dortmunder Nordstadt zu einem Aufsehen erregenden Unfall. Ein 34-jähriger Dortmunder Fahrzeugführer, war mit seinem Auto auf einen anderen wartenden Pkw von hinten aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieses Auto auf ein drittes und das wiederum auf ein viertes Auto aufgeschoben. Insgesamt also vier beschädigte Pkw.

Neben dem Unfallverursacher wurden zwei weitere Fahrzeugführer (männlich, 39 Jahre, Fröndenberg - aus dem zweiten beteiligten Auto - und männlich, 31 Jahre, Dortmund - aus dem dritten Auto) leicht verletzt.

Der 34-jährige geriet bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten aber in Rage und machte offensichtlich Anstalten sich selbst zu verletzen. Er schrie laut herum und schlug um sich. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens musste er durch die Einsatzkräfte zu Boden gedrückt und festgehalten werden. Teilweise versuchten Passenten die Polizei hierbei zu unterstützen. Erst mit dem Eintreffen weiterer Polizeibeamtinnen und -beamten konnte die Situation vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Geschehen.

Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Für die Unfallaufnahme musste die Borsigstraße bis 16:44 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell