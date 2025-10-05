Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Duingen- Schwerer Diebstahl aus Verkaufsautomaten

Hildesheim (ots)

DUINGEN (cmü). Am 05.10.2025 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 01:50 Uhr wirkte ein bislang unbekannter Täter auf einen Verkaufsautomaten in der Triftstraße in Duingen ein. Durch Beschädigung von diesem gelangte der Täter an die in dem Automaten gelagerten Lebensmittel. Lebensmittel im Verkaufswert von ca. 30EUR wurden entwendet. Den an dem Automaten entstandenen Sachschaden schätzten die eingesetzten Beamten auf ca. 400EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. verdächtige Personen in oben genanntem Zeitraum wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

